محمد صلاح يوجه رسالة إلى أم التنانين

جهينة نيوز

علق اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على مقابلته لبطلة مسلسل "لعبة العروش" إيميليا كلارك.

وكتب صلاح على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "أم التنانين بنفسها"، ونشر صورة في أثناء لقائه معها بحفل مجلة "تايم" لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وكتبت المجلة عن صلاح عبر حسابها على "تويتر": "محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

كانت مشاركة نجم الكرة المصري محمد صلاح ملفتة، إذ التقط مجموعة من الصور مع الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك، الحائز على جائزة أوسكار عن دوره في الفيلم الأمريكي "الملحمة البوهيمية".

وتشتهر الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان"والملقبة في مسلسل "صراع العروش" بلقب "أم التنانين".