مصر: فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جهينة نيوز

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى، من صباح الخميس، القرار الذي نص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، حسبما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وكان الرئيس السيسي قد وجه رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتسمح له بالترشح مرة أخرى للمدة 6 سنوات.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على تلك التعديلات.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول: "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومى بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة".