انطلاق أعمال الجولة الثانية عشرة من اجتماع استانا حول تسوية الأزمة في سورية

جهينة نيوز

انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري.

ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الضامنة لعملية استانا /روسيا وإيران وتركيا/ إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون بصفة مراقب.

وعقد أحد عشر اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا .