أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود اليوم4/25: لك سحر خاص، واضح، تحب الاكتشافات والصداقة، تحب المعرفة والسفر يسعدك جداً، اداري، مستقل، لاتحب الروتين، ترسم الصورة بخيالك، تحب المال والدعوات واللقاءات، خلال الاشهر القادمة سفر وقيادة لسيادة معينة، لا تدخل المجهول الى حياتك اذا كنت تاجر انتبه من خلافات تجارية سابقة تجد لها حل قانوني بين الشهرالخامس والثامن، اعمالك بين الاشهر السادس والعاشر و الحادي عشر، بدء عمل جديد توقيع عقود وضعك افضل في النصف الثاني من السنة، للبعض ارتباط وزواج.

جهينة نيوز- خاص:

برج الحمل: اثبت حضورك وجدارتك باستطاعتك ان تتقدم شرط ان تتحلى بالموضوعية ولا ترتجل بالعمل ولا تتهرب من المسؤولية، تعاني من تقلبات واجواء مشحونة ومتاعب، وللبعض تعامل مع اطباء او زيارة مريض او نزلة اسواق او تعامل مع غرباء، حافظ على سمعتك.

برج الثور: تنقلاتك مهمة وكبيرة افكارك واعذارك كثيرة، يوم للمواهب والسفريات والاتصالات مقابلة ناجحة وتصل الى تفاهم مع احدهم يوم للتشاور والاوراق ودراسة غيبية وامور قضائية احذر الفوضى، للبعض يوم جيد للترويج والدعوات.

برج الجوزاء: تناقش مواضيع تمويل او قرض او تحصل على تسوية تحلم فيها، اليوم الابواب مفتوحة لحوارات لنقاشات بناءة، تقدر أن تدقق وتبرر مواقفك وتوضح اي سوء تفاهم على صعيد امور مالية مشتركة للاستحقاقات للفواتير مرافقة مريض، للبعض تفكير بذكريات الماضي خليك حذر.

برج السرطان: التركيز على الشراكة انتبه من موقف مفاجئ لشريك أو زميل أو شريك عمل قد تطرأ تغييرات تؤدي لغضبك أو استفزازك يوم خصم وصعب وضغط ومنافسة لذلك اضبط أعصابك، وللبعض احتمال توقيع عقود أو اهتمام مد جسور تواصل مع محيطك وتقرب المسافة بين الشركاء وميل الى الرومنسية ضروري الك.

برج الأسد: ابدأ باكراً ولا تكثر مطالب واعتمد نفسك وكن منظم بأعمالك، جرب تعمل جدول اعمال وكن هادئ بمعالجة مسائل طارئة على صعيد عملك، اليوم للسرعة والتنقل، انتبه على غذائك صحتك لا تتردد في طلب مساعدة ممنوع التقصير وانتبه على مواعيدك.

برج العذراء: اليوم جيد لتفاوض بجرأة، تجد بالاجواء صدى طيب تعمل سهرة لقاءات جميلة مع الأحبة، الأجواء فيها زيارة تعارف تلطيف حضورك مميز، للبعض اهتمام بطفل أو ولد أو مرافقة ولد حسب وضعك وعمرك ممكن وجود مناقشة منافسة ممكن ان يكون صوتك عالي وتخصص وقت للهواية المفضلة عندك.

برج الميزان: تنشغل بمسائل عائلية شخصية لا تترك لأحد أن يحبطك ويحبط أعمالك ويتدخل بشؤونك يوم مزعج وفيه انفعال، لا تتوتر ممكن أن تكون مظلوم من العائلة للبعض زيارة عائلية أو زوار يتعبوك وتكون متوتر بسبب بعض الاعطال والتصليحات يوم للعائلة.

برج العقرب: يوم للكلام والتواصل وعقد لقاء مهم وتجد حلول لمسائل شائكة وتوصل رسالة معينة إلى أحد ما، تجتمع مع الأخوة والأخوات وجيران، سفر قصير وتصليح سيارة أو خبر بخصوص هاتفك، اجواء حركة ومقابلات جيدة.

برج القوس: نهار مثمر على صعيد مالي تدفع دفعة المفترض أن تكون حكيم مصروف و توظيف اموالك، يوم جيد لتحسين ميزانية وللبعض قد تحصد ربح او جائزة أو هدية او أشياء تخصك تفائل حتى تحصل على ما تريد.

برج الجدي: اليوم حماستك جيدة تتصالح مع نفسك وتحسم بعض القضايا تلطف الاجواء تلفت الانظار حيوي سريع نهارك تتأثر ببعض الانزعاجات فيها بعض التأخير، اوتغيير بشكل خارجي او بتغيير على صعيد منزل أو تغيير بأشياء تحسم امرك وتلغي قضايا تزعجك.

برج الدلو: اليوم تعاكسك الظروف تنفعل وتغضب بشدة يوم قليل الحظ بطيء قد تشعر بخيبة أمل أو قهر أو ظلم أو احد من محيطك كن صبوراً ممكن أن تتلقى مساعدة تعاطف حاول ان تكون هادئ، دعك مع الروتين لا تبدأ بأشياء جديدة، يوم ضاغط تشعر بقلق واحذر المشاكل، وانتبه على اغراضك من النسيان او الضياع.

برج الحوت: ترغب بالتجديد اعمل على دعوات ولقاءات وصداقات يوم مطمئن لترويج الافكار لا تستسلم نهار يحمل لقاءات ممتعة استغل انفراج تلمسه وتفرح بصداقة جديدة، تكيف مع الجديد ولا تغامر بسلامتك.