بعد أن إعترف بومبيو بأنه سرق و كذب و خادع ... ظريف يعلق

جهينة نيوز:

علّق وزير الخارجية محمد جواد ظريف علي علي تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو واعترافه بممارسة الخداع والاكاذيب والسرقات خلال توليه رئاسة الـ 'سي اي ايه'؛ مخاطبا الاخير بقوله : ياسيد بومبيو.. لازلت علي هذه التصرفات وانت في وزارة الخارجية!

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف عبر حسابه بموقع تويتر، وارفقها بمقطع فيديو حول تصريحات بومبيو الاخيرة في جامعة 'اي اند ام' حيث اعترافه بممارسة الخداع والاكاذيب والسرقات خلال فترة تصديه لرئاسة جهاز الاستخبارات الامريكي (الـ سي اي ايه(

واكد ظريف مخاطبا الوزير الامريكي : يا سيد بومبيو..لازلت علي هذه التصرفات وانت في وزارة الخارجية!

وتابع : يا سيد بومبيو! ان ثمن سباقك الانتخابي كان باهظا علي التدخلات الساذجة؛ ان فريق 'بي' سيّئ السيرة الاجرامي والجزار (بولتون، بنيامين نتنياهو، بن سلمان، بن زايد) خطّط لاكثر مما كنت تفاوض عليه؛ (للاطلاع) شاهد فيلم 'وايس' هذا (علما ان فيلم وايس انتج خلال العام 2018 حول نائب الرئيس الامريكي الاسبق 'ديك تشيني' والذي حاز علي 8 جوائز اوسكار.