ترامب: محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام

جهينة نيوز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأبلغ ترامب الصحافيين في البيت الأبيض بينما كان يهم بالرحيل إلى فلوريدا «نحن نحقق أداء جيدا بشأن التجارة وأداء جيدا مع الصين».

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في الثلاثين من أبريل الجاري في بكين وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في الثامن من مايو المقبل في واشنطن.

وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية إن المفاوضات تحقق تقدما لكن تفاصيل قليلة ما زالت باقية.

وكان ترامب قد حدد أول مارس الماضي موعدا نهائيا لاتفاق، لكنه مدد في وقت لاحق المهلة وقال إنه سيؤجل زيادة في الرسم الجمركية على البضائع الصينية، مشيرا إلى تقدم في المحادثات بين البلدين.

المصدر رويترز