احتجاجات في قرى ريف دير الزور الشمالي الغربي على ممارسات ميليشيا “قسد”

جهينة نيوز

خرج العديد من أهالي قرى ريف دير الزور الشمالي الغربي بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية واحتجاجا على فقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها.

وأفادت مصادر أهلية بأن أهالي قرى محيميدة والحصان وسفيرة تحتاني وسفيرة فوقاني والوسيعة والمويلح والحصين وغريبة في ريف دير الزور الشمالي الغربي خرجوا بمظاهرات واسعة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط من قبل ميليشيا “قسد” والشركات التي تتعامل معها.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسة في تلك المناطق وأشعلوا الإطارات ومنعوا حركة السير على الطريق الذي يربط بين دير الزور والرقة من جهة الجزيرة كما قام المتظاهرون بطرد عناصر من ميليشيا “قسد” وبعض القيادات التي وصلت للتفاوض معهم.

إلى ذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين وهم يقومون بإحراق الإطارات وقطع بعض الشوارع وطرد عناصر من ميليشيا “قسد” وقيادتهم.