الجيش يقضي على إرهابيين من “النصرة” ويدمر لهم مدافع هاون

جهينة نيوز:

ردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على حماية المدنيين في ريف حماة الشمالي على خروقات المجموعات الإرهابية وانتهاكاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد بعمليات مركزة أسفرت عن تدمير مرابض مدافع هاون ومقتل واصابة العديد من الإرهابيين.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات بالمدفعية وراجمات الصواريخ على تجمعات ومرابض مدافع هاون لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قلعة المضيق وتل هواش وشهرناز والحويز بالريف الشمالي الغربي.

ولفت المراسل إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير تجمعات ومنصات لإطلاق القذائف وأوقعت العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

واعتدت المجموعات الإرهابية التي تتحصن في أطراف منطقة قلعة المضيق في وقت سابق اليوم بـ 10 قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية ما تسبب بإحداث أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وتضرر شبكات الكهرباء والبنى التحتية.

وفي ريف إدلب الجنوبي الشرقي قضت وحدات من الجيش بعمليات نوعية على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في قرى خان السبل والخوين والبريصة وأم الخلاخيل والمشيرفة إضافة إلى تدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وقضت وحدات الجيش أمس على تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية في قرى المنصورة وتل واسط وخربة الناقوس بريف حماة الشمالي وعلى أطراف بلدة التمانعة وقريتي ترعى وأم جلال في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.