تطوير طريقة لاضافة صبغيات للألبسة تغير لونها مع التعرض الزائد لأشعه الشمس

جهينة نيوز:

نجح باحثان تشيكيان في تطوير طريقة جديدة من شأنها حماية البشر من أضرار أشعة الشمس الحادة.

وأشار الباحث ميخال فيك الذي طور مع زوجته مارتينا هذه الطريقة إلى أنها تتضمن “وضع صبغيات عضوية من النوع الذي يتحسس بسرعة الأشعة ما فوق البنفسجية والحرارة والمواد الكيماوية ضمن مختلف الألبسة والأقمشة” لافتين إلى أن ارتداء القمصان التي تحتوي هذه الصبغيات يجعل ألوان القمصان تتغير عند التعرض لأشعة الشمس الحادة لفترة من الوقت الأمر الذي ينبه مرتديها إلى أن الاستمرار في هذا الوضع يحمل أخطارا صحية لهم.

وأضاف أن هذا الأمر يمكن له أيضا أن يساعد الأمهات في معرفة أن حرارة أجسام أطفالهن الصغار مرتفعة مبينا أن وضع الصبغيات في النسيج معروف منذ فترة طويلة ولكن لم تتم الاستفادة من هذا التطور في الأقمشة.