نائبة في برلمان كردستان العراق: زعيم حزبنا صورنا سرا في شققنا

جهينة نيوز:

قالت عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن حزب حراك الجيل الجديد، شادي نوزاد إن زعيم الحراك شاسوار عبد الواحد صور أعضاء الحزب بكاميرات مخفية نُصبت سرا في شقق إقاماتهم.

وأوضحت نوزاد اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مبنى برلمان الإقليم في أربيل: "نحن أعضاء الكتلة في برلمان كردستان وكذلك بمجلس النواب العراقي أصدرنا بيانا تحدثنا فيه عن محاولات عبد الواحد حرف مسار الحراك والذهاب به نحو حكم الأسرة الواحدة".

وأضافت: "صُدمنا بعد إصدار البيان بسبب التهديدات التي تعرضنا لها من عبد الواحد وعصابته، فخلال الفترة الماضية تم استدعاء مجموعة من أعضاء حراك الجيل الجديد من داخل وخارج إقليم كردستان لحضور الاجتماعات السياسية للحراك وقد مكثوا في شقق القرية الألمانية ومجمع جافيلاند التابعين لزعيم الحزب".

وأشارت نوزاد إلى "تصوير حياتهم الشخصية أثناء إقامتهم في المجمعين من خلال تسجيلات بكاميرات مخفية"، مبينة "نحن نتعرض الآن للابتزاز وبشكل مستمر بتسجيلات فيديو مفبركة ومركبة تم مونتاجها من قبل عبد الواحد وعصابته".

وتابعت "سأرسل تسجيل الفيديو المفبرك وما احتواه من تهديد إلى القضاء، وسأقدم شكوى بالحق الشخصي ضد شاسوار عبد الواحد".

RT