ما لا تعرفه عن اسرار و خفايا برنامج التواصل الاجتماعي المذهل " تلغرام"

جهينة نيوز:

بدأ تطبيق تلغرام يحتل مساحة واسعه في عالم التواصل الإجتماعي بكونه لا يقدم دردشات و صور و فيديوهات مستخدميه لطرف ثالث كما تفعل الشركات الامريكية التي تضع كل خصوصيات المستخدمين تحت تصرف الاستخبارات الامريكية كأحد شروط الاستخدام, و بكون التطبيق أيضاً لا يقوم بتكميم الأفواه و حذف صفحات و حسابات فقط لانها غير متوافقة مع السياسة الامريكية كما تفعل الشركات الامريكية (واتساب- تويتر- انستغرام- فيسبوك- يوتوب), و قد لوحظ في الفترة الاخيرة عشرات آلاف المستخدمين ينتقلون الى تلغرام و هو ما دفع الكثير من محطات التلفزيون و الصحف و المواقع لانشاء صفحات على تلغرام بهدف الوصول الى القراء ليصبح في قائمة مواقع التواصل الاجتماعي و عدد مستخدميه بمئات الملايين و فيما يلي تقدم جهينة نيوز بعض ميزات التطبيق و أسراره:-

- يدعم العربية .. يمكن تحويل البرنامج الى اللغة العربية من قائمة تلغرام الاعدادات "Setting" اللغة "Language" و اختيار العربية.

- يمكن وضع كلمة سر للتطبيق و تحديد زمن الإقفال لمنع المتطفلين من الاطلاع على الدردشات و الصفحات الاخبارية عبر الذهاب الى الخصوصية و الأمان ضمن قائمة تلغرام و إختيار رمز القفل و و ثم وضع كلمة السر و تحديد زمن القفل.

- يتيح ميزة الدردشة السرية بين مستخدمين دون أن تسجل على سيرفرات الشركة و دون أن أرشفة سوى على اجهزة المتصلين فقط لا غير هذا و يمكن وضع جدول زمني لحذف الدردشة السرية خلال مدة معينة يتم تحديدها من المستخدم و لاجراء دردشة سرية فقط من القائمة إضغط على دردشة سرية و سيظهر قائمة الأسماء التي تملك تلغرام اختر إسم سيتم ارسال رساله له و حين يوافق على الدردشة تصبح الدردشة متاحة و بالضغط على اسم الشخص الذي تتحدث معه معه ضمن مربع الدردشة يمكن تحديد زمن تدمير الرسائل من الدردشة بشكل تلقائي.

- يتيح إنشاء أكثر من حساب على ذات التطبيق و لاجل ذلك فقط من قائمة تلغرام اختر اضافة حساب و اتبع الارشادات و للتنقل بين الحسابات فقط اضغط القائمة و اختر اسم الحساب مع الاخذ بعين الاعتبار ان كل حساب بحاجة الى رقم هاتف مستقل, و غالبا يقوم مستخدمي تلغرام بإنشاء حسابين أحدهم للدردشة و الآخر للصفحات الاخبارية و الاجتماعية و تتيح هذه الميزة للمستخدم أن ينتقل لحساب لا يدردش منه لاخفاء دردشاته عن عيون المتطفلين.

- يتيح إمكانية إخفاء آخر ظهور و تحديد من يحق له الاتصال بك و من يمكنه اضافتك الى مجموعات و ذلك من خيار الامان و الخصوصية.

- يمكن إستعمال البرنامج على الحاسوب عبر الدخول الى تلغرام ويب و اتباع الاجراءات و لكن على الحاسوب لن تظهر الدردشات السرية و هو ما يحمي المستخدمين من المتطفلين حيث تعرض الكثير من الاشخاص لعمليات تطفل خلال اصلاح جهازه بحيث يقوم احد العمال بفتح واتساب احد زبائنه على الحاسوب و التجسس عليه دون علمه و لكن مع تلغرام حتى و ان قام بهذا الاجراء لن تظهر الدردشات السرية, و الشيء الآخر على الحاسوب هو أن المستعرض لن يعرض حسابين بل حساب واحد فقط و لتشغيل الحساب الثاني يجب استخدام مستعرض ثاني مثل مثل مستعرض فايرفوكس للحساب الأول و مستعرض غوغل كروم للحساب الثاني.

- يمكن اضافة حالة على الحساب من بند النبذة التعريفية ضمن قائمة تلغرام.

- يتيح تثبيت دردشة في الأعلى أو صفحة إخبارية من خلال الضغط عليها و إختيار تثبيت بالأعلى.

- يتيح إنشاء صفحات إخبارية و إجتماعية بإمكان الآخرين متابعتها .

و فيما يلي قائمة بأهم الصفحات الاخبارية سورية على تطبيق تلغرام.

رئاسة الجمهورية

https://t.me/SyrianPresidency

الهيئة العامة للاذاعه و التلفزيون

https://t.me/ORTAS_News

جريدة الوطن

https://t.me/alwatan_sy

الاخبارية السورية

https://t.me/alikhbariasy

جهينة نيوز

https://t.me/jouhinanews

وكالة سانا

https://t.me/SyrianArabNewsAgency

الاعلام الحربي المركزي

https://t.me/C_Military1

و يذكر أنه لطالما عانى السوريين عموماً من القمع الفكري و سياسة تكميم الأفواه التي تقوم بها شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال حذف الحسابات و الصفحات و الفيديوهات فضلاً عن تسويق مشاهد مرعبة كان ينشرها داعش لدرجة تحول يوتوب الى أداة حرب ضد سورية و وسيلة دعاية لمنظمات ارهابية مثل جبهة النصرة الارهابية و تنظيم داعش الارهابي و هو ما دفع الكثير من السوريين و الفلسطينيين و اللبنانيين و غيرهم للبحث عن بدائل و خصوصا أن مواقع التواصل الاجتماعي ملزمة بتقديم كل دردشات و صور مستخدميها للاستخبارات الامريكية و ذلك بحكم قضائي و يقال أن الاستخبارات الامريكية استخدمت خصوصيات اشخاص لابتزازهم