الليرة التركية بأدنى مستوياتها في 6 أشهر

جهينة نيوز

بلغت الليرة التركية اليوم الأربعاء أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف أكتوبر تشرين الاول الماضي، وذلك في ظل تخوف المستثمرين من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، كما حدث العام الماضي.

وتراجعت قيمة العملة التركية إلى 5.8792 ليرة للدولار، من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83 ليرة للدولار، لتسجل بذلك العملة أدنى مستوى لها منذ 15 أكتوبر تشرين الاول.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الليرة التركية بعد هذا التراجع تكون قد انخفضت بنسبة 10% منذ بداية العام.

كذلك أشارت إلى أن الأسواق بانتظار نتائج اجتماع البنك المركزي التركي المقرر عقده يوم غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 بالمئة.