الكشف عن طرق "إسرائيلية" جديدة لتجنيد العملاء في لبنان!

جهينة نيوز

نشرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيانا تحذيريا اليوم الأربعاء، وقالت فيه إن كيان الاحتلال الاسرائيلي يحاول تجنيد عملاء له تحت غطاء "رحلات سياحية".

ودعت المديرية في بيانها المواطنين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر إلى التنبه لعدم الوقوع ضحية شركات أو أشخاص يدعون لتنظيم رحلات سياحية مختلفة إلى لبنان.

وأوضحت أن الترويج لهذه الرحلات السياحية يتم عبر الرسائل الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يكون هناك مكاتب رسمية أو وكلاء معتمدين.

كما أشارت إلى أن "إسرائيل" تحاول النفاذ إلى لبنان عن طريق تجنيد عملاء لها ضمن وفود تحت غطاء "رحلات سياحية " من أجل استخدامهم لغايات أمنية.