الشوا: سورية ستحرر جميع أراضيها من الإرهابيين ومن أي وجود أجنبي غير شرعي

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا أن سورية ستحرر جميع أراضيها من التنظيمات الإرهابية ومن أي وجود أجنبي غير شرعي.

وقال الشوا خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي: إن قوات الاحتلال الأمريكي وإرهابييها يواصلون احتجاز المهجرين السوريين في مخيم الركبان، مؤكدا أن سورية ترفض التصريحات الأمريكية حول إبقاء جزء من قواتها الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، ولفت إلى أن “ما فشلوا بتحقيقه عبر الإرهاب لن يتمكنوا من تنفيذه عبر الحصار الاقتصادي”.

وأضاف الشوا: سورية تطالب بحل التحالف الدولي المزعوم ضد الإرهاب وبخروج جميع القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها بشكل غير شرعي.

وأشار الشوا إلى أن النظام التركي يواصل التملص من التزاماته في اتفاق سوتشي حول إدلب ونحن ماضون في محاربة الإرهاب حتى تحرير جميع أراضينا.