عمر خريبين يتعرض للسخرية بسبب ركلة جزاء على طريقة "بانينكا"

جهينة نيوز

أخفق النجم السوري عمر خريبين، في تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبت لصالح فريقه بيراميدز في مباراته ضد الزمالك اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ26 من المسابقة.

وسدد خريبين على غير عادته الكرة بشكل سيئ للغاية مهدرا فرصة تسجيل هدف ثان لبيراميدز، لكن من حسن حظه أن فريقه تمكن من الحفاظ على تقدمه في النتيجة ليفوز في النهاية 1-0.

وحاول خريبين تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة أسطورة منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق، أنتونين بانينكا، الذي كان أول من يسجل بتلك الطريقة ثم تناوب نجوم كرة القدم العالميون على التسجيل بنفس الطريقة من ركلات الجزاء على غرار النجم الفرنسي السابق، زين الدين زيدان، والنجم الإيطالي أندريا بيرلو وغيرهما.

المصدر: RT