دراسة تشير إلى أن النساء مترددات اكثر من الرجال في طلب زيادة الراتب

جهينة نيوز

بينت دراسة حديثة أجراها موقع الوظائف CV-Library، أن السيدات مترددات أكثر من الرجال حين يتعلق الأمر بالرغبة في طلب زيادة الراتب من صاحب العمل.

وبحسب تلك الدراسة التي نشرتها صحيفة مترو، فإن السيدات يكنّ أكثر اهتماما بالتفاوض على ساعات العمل من الراتب أو الأجر، كما يكنّ أقل اهتماما بشأن الألقاب الوظيفية.

وكشف ثلثا الرجال، أنهم يشعرون بارتياح وهم يطلبون من أصحاب العمل زيادة أجورهم، وذلك بالمقارنة مع خمسي السيدات اللاتي يتبنين الموقف نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لموقع CV-Library، إنه "من المقلق في هذه الأيام وفي هذا العصر أن نرى النساء ما زلن يحجمن عن التفاوض في مكان العمل، وسواء كان الأمر متعلقا بالراتب، ساعات العمل أو اللقب الوظيفي، فمن المهم أن يتواصل الموظف بشكل مباشر مع صاحب العمل ليخبره باحتياجاته، ولا يجب أن يكون تواصل الموظف مع صاحب العمل أمرًا مخيفًا، فهو يدفع له أجرًا مقابل القيام بعمل جيد، ويريد أن يعرف أنه على استعداد تام للقيام بذلك".