أستراليا الدولة الأكثر أمانا في العالم بالنسبة للنساء

جهينة نيوز

احتلّت أستراليا المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي، للدولة الأكثر أمانا في العالم بالنسبة للنساء، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

وأظهرت القائمة التي وضعت بحسب بيانات من موقع "New World Wealth" الاستشارية، أن المدن الأوروبية الكبرى مثل لندن وباريس أصبحت أقل أمانا للنساء على مدار الأعوام القليلة الماضية.

وأكّد التقرير أن "سلامة النساء كانت واحدة من أفضل الطرق لقياس إمكانيات نموّ الثروة على المدى الطويل لبلد ما، أي أن نموّ الثروة مدعوم بمستويات قوية من سلامة المرأة في البلاد".

وأشار التقرير الذي يركّز على حركة الأفراد ذوي الشبكات العالية، إلى أنه من بين 195 دولة، 58 دولة فقط تمتلك إحصائيات موثوقة للجريمة.

وظلّت أستراليا ومالطا وأيسلندا ونيوزيلندا وكندا في المراكز الخمسة الأولى للسنة الثانية على التوالي.

وقال التقرير أيضا إن أستراليا لديها أكبر اقتصاد في العالم للفرد، وإنّ الوضع الآمن في أوستراليا شجّع هذا النمو للثروة. كما ربط الحد الأدنى المرتفع للأجور في البلاد كسبب لتصنيفها من بين الدول ذات الاقتصاد الرائد.

وذكر التقرير أيضاً أن الأثرياء توقعوا للبلاد الأفضل على المدى الطويل.