انطلاق فعاليات "يدا بيد.. السويداء أجمل"

جهينة نيوز

انطلقت في مدينة السويداء اليوم فعاليات “يدا بيد.. السويداء أجمل” بمشاركة واسعة من مؤسسات وفعاليات رسمية وحزبية ومنظمات شعبية وأهلية وشبابية.

وتضمنت الفعالية التي تنفذها محافظة السويداء ومجلس المدينة بمبادرة من جمعية سواعدنا الخيرية إطلاق حملة نظافة شملت قطاعات ضمن المدينة في أكثر من محور.

وأشار رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر إلى أن الحملة تهدف إلى تكريس العمل التشاركي والتفاعل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والمنظمات الشعبية والأهلية لافتا إلى أن الحملة مستمرة لتشمل جميع أحياء المدينة وذلك حرصا على تقديم الأفضل والارتقاء بواقع المدينة الخدمي.

من جهة ثانية انطلقت في الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية فعالية وطنية بعنوان أنا أرسم السويداء.. والتي بدأت بإطلاق 2000 بالون بألوان العلم الوطني على وقع النشيد العربي السوري الذي عزفته الفرقة النحاسية التابعة لفرع اتحاد شبيبة الثورة.

وعبر الأطفال كل منهم بلوحته الخاصة عن حبهم لوطنهم شكلوا بها لوحة عملاقة يصل طولها إلى 545 مترا تتضمن 5950 لوحة صغيرة علقت على جدار الملعب الداخلي وذلك ضمن مشروع من المقرر أن يطوف على عدد من المحافظات.

كما تشمل فعاليات اليوم إزاحة الستار عن لوحة أنا أحب السويداء في مدخل المدينة الشرقي على طريق ظهر الجبل وبألوان مختلفة بطول 18 مترا وارتفاع 3 أمتار والتي جرى تنفيذها بالتعاون بين مجلس المدينة وجمعية سواعدنا.

كما تتضمن الفعالية تكريم 140 عاملا من عمال النظافة وقسم الحدائق بمجلس مدينة السويداء بالفندق السياحي.