ليفربول ينتظر اليوم هدية من عدوه التاريخي

جهينة نيوز

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، إلى ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر الذي يستضيف ديربي المدينة بين اليونايتد وضيفه السيتي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 للبريميرليغ.

ويأمل ليفربول في أن يقدم له عدوه التاريخي مانشستر يونايتد خدمة كبيرة بالفوز على مانشستر سيتي لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن تكون مباراة ديربي مانشستر مثيرة، خاصة في ظل سعي مان سيتي للحفاظ على لقب البريميرليغ، فيما يسعى مانشستر يونايتد إلى تقديم مردود إيجابي بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام إيفرتون برباعية نظيفة في الجولة الماضية، كما سيسعى الشياطين الحمر للمحافظة على آمال احتلال مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة متفوقا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة، وفي حالة فوز اليونايتد أو التعادل اليوم سيبقى الريدز على القمة مع تساوي عدد المباريات مع السيتي، ليحيي آماله في فك عقدة الدوري والتتويج بأول لقب منذ 1990.