لافروف: واشنطن وحلفاؤها يغيرون القوانين الدولية حسب رغبتهم

الأربعاء, 24 نيسان 2019 الساعة 12:10 | سياسة, عالمي

لافروف: واشنطن وحلفاؤها يغيرون القوانين الدولية حسب رغبتهم

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يعتمدان سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى خلافا للقانون الدولي، وواشنطن وحلفاؤها يغيرون القوانين الدولية حسب رغبتهم وهذا الاتجاه الغربي سيؤدي إلى تصعيد الوضع العالمي.

وأضاف لافروف إن واشنطن تفرض العقوبات على الدول التي لا ترضخ لرغباتها وذلك بهدف تحقيق مصالحها على حساب مصالح بقية الدول.

ولفت لافروف إلى أن الإرهاب العالمي ما زال يتوسع وعلينا تشكيل جبهة موحدة لمحاربته تحت مظلة دولية.


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