روحاني: المفاوضات مع أمريكا ممكنة بشرط!؟

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة، ولكن بشرط رفع الضغوط التي تفرضها واشنطن، وإبداء الاحترام.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء إن "المفاوضات ممكنة لكن بعد إبداء الاحترام المتبادل ورفع الضغوط"، مؤكدا "البعض يعتقد أن أمريكا جاهزة للمفاوضات وإيران لا تريد ذلك، الأمر ليس كذلك".

وتابع روحاني في حديثه وجهه إلى السعودية والإمارات "تصفير صادراتنا النفطية ليس ممكنا وتعويض قطع صادرات النفط الإيراني من جانبكم، يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني، هل نسيتم أن بقائكم على قيد الحياة أمام سياسة التوسع التي سلكها صدام كان بفضل قرارات إيران الحكيمة".