الانتهاء من ترميم مبنى المجمع القضائي في دوما

جهينة نيوز

بين رئيس مجلس مدينة دوما المهندس نبيل طه أنه تم الانتهاء من ترميم مبنى المجمع القضائي في مدينة دوما، وتزويده بالأثاث والمستلزمات اللازمة للانطلاق بآلية العمل المنوطة به، وإعادته للعمل بغية تخديم المواطنين في أماكن استقرارهم.

ويأتي ترميم المبنى في إطار إعادة تفعيل المحاكم في الغوطة الشرقية، من أجل تفعيل الكاتب العدل في المحاكم وبالتالي توفير الجهد والوقت والمال على المواطنين، وتيسير أمورهم القضائية في أماكن إقامتهم بدلاً من الذهاب إلى دمشق، حيث تم التكليف من قبل المحافظة بإعادة تأهيل أبنية المحاكم وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى تأمين خدماتها من الكهرباء والمياه والهاتف لتكون جاهزة للعمل، وخلال الفترة القريبة القادمة سيتم تفعيل عدد من هذه المحاكم عبر التنسيق مع المجالس المحلية ومراكز الشرطة الموجودة في كل منطقة.