ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى أكثر من 359 قتيلا

الأربعاء, 24 نيسان 2019 الساعة 10:17 | سياسة, عالمي

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى أكثر من 359 قتيلا

جهينة نيوز

ارتفع عدد ضحايا سلسلة الهجمات الانتحارية التي ضربت الكنائس والفنادق في سريلانكا، صباح الأحد الماضي، إلى 359 قتيلا والمئات من الجرحى.

وذكرت وكالة "أدا ديرينا" السريلانكية نقلا عن متحدث في الشرطة أن عدد الضحايا ارتفع خلال الأيام الماضية ووصل العدد حتى يوم الأربعاء إلى نحو 359 قتيلا وأكثر من 520 جريحا.

كما أشار المتحدث إلى أن السلطات السريلانكية ما زالت تجري تحقيقات واعتقلت العشرات من المتهمين بالأعمال الإرهابية الأخيرة.

وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق اليوم، إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.


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