مادورو يؤكد سيطرة حكومته الكاملة على فنزويلا

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء سيطرة حكومته على كامل البلاد.

وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي: "لدينا سيطرة حكومية كاملة، السيطرة على القوات البوليفارية المسلحة، فضلا عن السيطرة على الأراضي الوطنية. وأنا بصفتي رئيسًا دستوريًا أدير العلاقات الوطنية والعلاقات الدولية وأدير جدول أعمال الدولة وأفي بجميع التزاماتي".

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.