كيم جونغ أون يبدأ رحلة قطار إلى روسيا لعقد أول لقاء له مع بوتين

جهينة نيوز

انطلق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على متن قطاره المصفح إلى روسيا، لعقد أول لقاء له منذ توليه السلطة عام 2011 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي من المقرر ان يعقد في 25 نيسان / أبريل في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، وجاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وبحسب الوكالة المحور الأساسي للمحادثات المرتقبة يوم 25 نيسان/أبريل، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيكون الحل السياسي والدبلوماسي للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية.

ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصا إلى الشرق الأقصى الروسي، صباح الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وأكدت بيونغ يانغ فجر أمس أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيزور روسيا "قريبا" لعقد لقاء مع نظيره فلاديمير بوتين.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الإثنين، أن الاستعدادات للقمة الروسية الكورية الشمالية دخلت مرحلتها النهائية.

فلاديفوستوك أقرب مدينة روسية كبيرة للشريط الحدودي الضيق الذي تتقاسمه روسيا وكوريا الشمالية ويمكن الوصول إليها من الحدود بالقطار وهو وسيلة المواصلات الدولية المفضلة لكيم.

وتشارك روسيا منذ سنوات في الجهود الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. وشاركت موسكو فيما يسمى بالمحادثات السداسية إلى جانب الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين والتي عقدت آخر مرة في 2009.