التجاري يغيّر نسب الفائدة على ودائع اليورو والدولار والاسترليني

جهينة نيوز

أصدر المصرف التجاري السوري أمس قراراً حرّك بموجبه معدلات الفائدة المدينة على ودائعه بالقطع الأجنبي وبالعملات الثلاث «الدولار واليورو والجنيه الإسترليني» محدداً يوم أمس موعداً لمباشرة العمل بالمعدلات الجديدة.

قرار التجاري بالنسبة لودائع الشهر الواحد حدد معدل 3,48% للدولار مقابل 0,73% لودائع الجنيه الاسترليني، في حين حدد القرار معدل فائدة مدينة بمقدار 3,58% على ودائع الأشهر الثلاثة بالدولار كما حددها لنفس الفترة الزمنية بمعدل 0,82% على ودائع الجنيه الاسترليني، أما فيما يتعلق بودائع الستة أشهر فقد حددها القرار بمعدل 3,63% على الدولار و0,69% على ودائع اليورو و0,94% على ودائع الجنيه الاسترليني، وبالنسبة لودائع الاثني عشر شهراً فقد تم تحديد معدلات الفائدة المدينة عليها بمقدار 4,55% لودائع الدولار و1,70% لودائع اليورو و1,10% لودائع الجنيه الاسترليني.

كما أوجب القرار كالعادة أن يكون الحد الأدنى للوديعة الجديدة 3 آلاف دولار أو ما يعادلها، مع بدء احتساب الفوائد اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة، دون أن يتغيّر في قرار المصرف شيئ بالنسبة لإلغاء ودائع اليورو لمدة شهر وثلاثة أشهر وكذلك إلغاء الودائع لمدة تسعة أشهر للعملات الثلاث «اليورو الدولار الجنيه الإسترليني».