أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود اليوم4/24: شخصيتك عاطفية قوية تحتاج للتشجيع والتقدير وتخشى من حقائق الحياة، رغبتك بالتفاؤل تجعلك بطريق عرقلة بسبب خوف من مشاعر عميقة، لديك موهبة فصاحة اللسان تحاول جمع الأضواء وتستطيع التعبير،ناجح لأنك محبوب وتدخل القلوب، الفترة القادمة حظوظ إبداعية ومكاسب وعلاوات، للبعض اختيار عشوائي تحافظ فيه على واقعيتك وتفكر بوضعك الحالي، قد تقوم بعمل جديد او تأخذ قرار، مشاكل بحاجة لاصلاح فواتير واستحقاقات وميراث للبعض شراء وبيع عقارات.

جهينة نيوز- خاص:

برج الحمل: نهار للعمل اظهر بمظهر القوي القادر ولا تدع احد يكشف مخاوفك قد تضطر للعمل مع أحد غريب عن محيطك أو مع المسؤولين عنك تترك الجدل وتفضل صمت لا تكشف اوراقك اعمل بعيدا عن العيون وأثبت جدارتك ومسؤولياتك ومواقعك تجنب عراقيل و خليك حذر من مخادعين للبعض معرفة جديدة على صعيد العمل.

برج الثور: تجد تسوية لمسائل تعقدت بالسابق تتقدم بطلب وتجد تجاوب تشرح افكارك وهواجسك للمقربين تعلق اهمية على سفر وأوراق ولقاء معلومات سرية انتبه من شائعات تطالك تاخذ قرارات خاصة بقضية عمل جديد، للبعض فرص مهنية جديدة غير معلنة اتصال مهم من بعيد واستقبال زوار.

برج الجوزاء: تخوض تجربة استثمارية وتناقش مع بعض الجهات أمور مهمة واساسية قد يؤدي الامر الى شراكة مالية تنشأ عنها مشروع جديد وتبحث عن تمويل وايصال رسائل معينة للمؤسسات تناقش تطورات تستفيد من بعض ظروف فواتير واستحقاقات وضرائب، للبعض امور استشفائية، للبعض ذكريات تعود من الماضي تعطي بدون حساب.

برج السرطان: القمر يعاكسك يحملك انذار اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز اضبط اعصابك استخدم ذكائك حتى تتغلب على صعوبات وتبقى الأمور لصالحك.

برج الأسد: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد يخفي سوء نية، ايام قادمة استثنائية اشياء جميلة لمصلحتك احسن الاختيار واستعين بفريق عمل واطلب مساعدة وانتبه على صحتك، للبعض توقيع عقد جديد كنت بانتظاره، للبعض تراكم اعمال واستقبال زوار.

برج العذراء: حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة يوم حلو للرهان.

برج الميزان: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية للبعض توضح امور عقارية وعقود.

برج العقرب: نهار يحملك دراسة مشروع تعبر عن حاجاتك ومشجع للزيارات ولقاءات تحصل على تقدير بعملك مقابلاتك ناجحة تركز على شؤون شخصية عائلية تتغلب على معاكسات الفلك من عرقلة وتأجيل، الحركة تساعدك على مصالحة عائلية يوم حلو وخروج عن المألوف.

برج القوس: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي اليه واصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، بالعموم نهار متقلب وتبدل بالعواطف يساعدك على التواصل والحركة أمور مالية جيدة

برج الجدي: القمر ببرجك تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تلبي دعوة احد اشخاص تلاحق مشروع يلعب الوحي دور باستقطاب الفرص تجارب مالية مشوقة تدفع ما عليك من استحقاقات وديون تعيش فترة مغامرة مالية حسم وتغير بشكلك.

برج الدلو: نشاط وحيوية تلاحق نشاطات وأحداث تحلم بها فكر قبل الاقدام على اي امر حتى لا تصطدم بأحد من الاعداء والاخصام، حسك مرهف تطلب امنية تتحقق فيما بعد، كن حذر اوضاع ليست لصالحك عداوة ومؤامرة قصص ترتبط بتأجيل تسمع كلام نميمة وخيبة امل.

برج الحوت: تسمع ما يسعد قلبك تشارك الاصدقاء تحقق بالأمور بنفسك مواعيد حلوة حظوظ علاقات صادقة تجد تجاوب، القمر في برج الجدي يدعمك تلتقي باصدقاء قدامى ومعارف جديدة، نهار للانفتاحات وللعلاقات والدعوات.