الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية خططت للقتال في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص شرق روسيا خططت لشن هجمات على التجار والانتقال إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.

وذكرت المصلحة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن قواتها “أحبطت أنشطة خلية تابعة لتنظيم جماعة التوحيد والجهاد الإرهابي نشطت في أراضي إقليم بريمورسك” بأقصى شرق روسيا.

وأوضحت مصلحة الأمن الفدرالية أن “المجموعة شملت 4 مواطنين من دول منطقة آسيا الوسطى قاموا بتمويل جهات إرهابية دولية”.

وأشار البيان إلى أن “المحتجزين خططوا لتنفيذ سلسلة هجمات على التجار والانتقال إلى أراضي الجمهورية العربية السورية للمشاركة في أعمال قتالية إلى جانب تنظيمات إرهابية دولية على أراضي تلك البلاد”.