الاعلان عن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية في مصر

الثلاثاء, 23 نيسان 2019 الساعة 21:35 | سياسة, عربي

الاعلان عن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية في مصر

جهينة نيوز:

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمر الإعلان عن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على التعديلات الدستورية.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44%.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء داخل مصر وخارجها من أصل عدد 61 مليون شخص بنسبة مشاركة 44.3 في المئة".

وأضافت أن "الموافقين عددهم 23 مليون و416 ألف صوت بنسبة 88.8 في المئة، وغير الموافقين 2 مليون و945 ألف شخص بنسبة 11 في المئة".


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