فرنسا ... اندلاع حريق في مدينة فرساي التاريخية

جهينة نيوز:

اندلع، اليوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان، حريق هائل في مدينة فرساي الفرنسية، الشهيرة، التي تقع غربي العاصمة باريس.

ونشر العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحريق، وقالوا إنه في مدينة فرساي الشهيرة، التي يوجد بها القصر التاريخي الشهير "قصر فرساي"، الذي يعد من أعظم قصور فرنسا التاريخية.

وبحسب "سبوتنيك" باللغة الفرنسية، فإن الحريق وقع في شارع كلاني بارك في مدينة فرساي، وشاركت في التغلب عليه 26 سيارة إطفاء قد وصلت إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.