القبض على شبكة تتلاعب بأسعار العملات وتحول الأموال بطريقة غير قانونية

جهينة نيوز:

ألقى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي بدمشق القبض على شبكة تتلاعب بأسعار العملات وتقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتهريب الذهب.

وأشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أنه ومن خلال التقصي وجمع المعلومات عن أفراد شبكة تتلاعب في سعر صرف العملات تمكن قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إلقاء القبض على معظم أفراد هذه الشبكة وعددهم ثمانية.

وبين المصدر أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على مزاولة مهنة تصريف العملات في السوق السوداء بطريقة غير قانونية بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وإضعاف الثقة بالليرة السورية لتحقيق أرباح مادية كبيرة من خلال قيامهم بالتلاعب بأسعار صرفها وخفض ورفع سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية بتوجيهات يتلقونها من جهات خارجية وبالاشتراك مع أشخاص متوارين.

وحسب المصدر فإن أفراد الشبكة اعترفوا بقيامهم بتحويل الأموال الداخلية والخارجية بطريقة غير قانونية واستلام حوالات مالية وإرسالها لأشخاص موجودين في مناطق توجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة مقابل المنفعة المادية عن طريق إنشاء فروع مكاتب وهمية لتحويل الأموال وإرسال حوالات مالية منها بأسماء أشخاص وهميين لقاء مبلغ خمسمئة ليرة سورية عن كل حوالة وبمعدل عشرين حوالة مالية يومياً.

ولفت المصدر إلى أن المبالغ المالية التي قاموا بتحويلها تجاوزت قيمتها مبلغ خمسين مليون ليرة سورية واعترف أحدهم بنقل حوالة مالية قيمتها مئة وعشرون مليون ليرة سورية عن طريق شخص متوارٍ كما اعترفوا بقيامهم بتهريب كمية أربعة كيلوغرامات وأربعمئة غرام من الذهب خارج سورية.

ومازالت عمليات البحث مستمرة وفق المصدر لإلقاء القبض على المتوارين ويجري العمل لتقديم المقبوض عليهم إلى محكمة قضايا الإرهاب لينالوا جزاءهم العادل.