النظام السعودي يعدم 37 شخصاً اغلبهم ناشطون في المطالب الاجتماعية

الثلاثاء, 23 نيسان 2019 الساعة 19:11 | سياسة, عربي

النظام السعودي يعدم 37 شخصاً اغلبهم ناشطون في المطالب الاجتماعية

جهينة نيوز:

اعدمت السلطات السعودية ٣٧ مواطن سعودي بتهم مختلفة وبينهم ٣٢ من المسلمين الشيعة هم طلبة علوم دينية ونشطاء في المطالبة بالعدالة الإجتماعية والحقوق المتساوية.

و نشرت قناة المنار أسماء الأشخاص الذين أعدمهم النظام السعودي بمزاعم الارهاب, و فيما يلي الأسماء التي تم إعدامها ولا علاقة لها بالإرهاب الوهابي :

1-احمد حسن ال ربيع

2-احمد حسين العرادي

3-احمد فيصل ال درويش

4-جابر زهير المرهون

5-حسين حسن ال ربيع

6-حسين علي الحميدي

7-حسين قاسم العبود

8-حسين محمد ال مسلم

9-حيدر محمد ال ليف

10-سالم عبدالله الحربي

11-سعيد محمد السكافي

12-سلمان أمين ال قريش

13-طالب مسلم الحربي

14-طاهر مسلم الحربي

15-عباس حجي الحسن

16-عبدالعزيز حسن ال سهوي

17-عبدالكريم محمد الحواج

18-عبدالله سلمان ال سريح

19-عبدالله عادل العوجان

20-عبدالله هاني ال طريف

21-علي حسين العاشور

22-علي حسين المهناء

23-فاضل حسن لباد

24-مجتبى السويكت

25-محمد حسين العاشور

26-محمد سعيد ال خاتم

27-محمد عبدالغني عطية

28-محمد منصور ال ناصر

29-مصطفى احمد درويش

30-منتظر علي السبيتي

31-منير عبدالله ادم

32-هادي يوسف ال هزيم


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