موسكو: قمة بوتين-كيم في فلاديفوستوك الخميس المقبل

جهينة نيوز:

أكد “مساعد الرئيس الروسي” يوري أوشاكوف أن قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري كيم جونغ أون ستجري في الـ25 من الشهر الجاري بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وقال أوشاكوف الثلاثاء “نعتذر من أننا لم نبلغكم بسير التحضيرات للمحادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”، مشيرا إلى أن “سبب ذلك يعود إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الكوري الشمالي حول عدم نشر المعلومات حول الزيارة المقبلة في وسائل الإعلام”.

وأضاف أوشاكوف أن “أول لقاء لبوتين وكيم سيجري أثناء زيارة الأخير إلى روسيا”، وتابع “نعتبر هذه الزيارة حدثا مركزيا للعلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة وتلعب هذه الزيارة دورا هاما من حيث المساعدة السياسية والدبلوماسية لحل القضية النووية”.

RT