سيريلانكا تكشف جنسية المعتقلين على خلفية التفجيرات الارهابية

جهينة نيوز:

أكد رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغي، أن الأشخاص الذين احتجزوا على خلفية تفجيرات يوم الأحد هم مواطنون سريلانكيون فقط.

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء السريلانكي، أن التحقيقات تقدمت كثيرا في الكشف عن الأشخاص المتورطين في هجمات يوم الأحد الدامية. وأشار إلى أن السلطات قد حددت أن عددا من منفذي التفجيرات سافروا إلى الخارج ثم عادوا إلى سريلانكا.

ولم يستبعد ويكريميسينغي وجود صلة بين هجمات يوم الأحد واعتداءات على المساجد في نيوزيلندا. كما قال إن الجماعة المحلية المشتبه بضلوعها في الهجمات ربما كانت على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال رئيس الحكومة، في تعليق على إعلان "داعش" مسؤوليته عن سلسلة الهجمات في الجزيرة: "سنتابع تصريحات داعش، ونحن نؤمن بإمكانية وجود صلات" بين التفجيرات والتنظيم المذكور.

وأضاف أن أجهزة الأمن الحكومية تراقب مواطنين سريلانكيين انضموا سابقا إلى صفوف "داعش" وعادوا إلى وطنهم.

وفي وقت سابق، زعمت "رويترز"، نقلا عن مصادر مطلعة، باحتجاز الشرطة السريلانكية مواطنا سوريا على خلفية التحقيقات بشأن التفجيرات التي شهدتها العاصمة ومدن أخرى، يوم الأحد.