وفد بلغاري يبحث في دمشق تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين

جهينة نيوز:

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اليوم مع وفد غرفة التجارة البلغارية السورية الذي يزور سورية حاليا سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع إلى ضرورة تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية وإعادتها كما كانت عليه سابقا وتوسيع مشاركة بلغاريا في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي.

ودعا القلاع إلى إبرام العقود والصفقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين إضافة إلى تطوير الشركات السورية البلغارية العاملة في مجال الألبان والاستفادة من الخبرة البلغارية.

من جهته أكد رئيس غرفة التجارة البلغارية السورية البروفيسور تودور تيفانوف أهمية إحداث مجلس أعمال سوري بلغاري مشترك لتعزيز التعاون بين الشركات السورية البلغارية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات والزيارات وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

حضر الاجتماع نائب رئيس غرفة التجارة البلغارية السورية كراسيمير أنجلوف والملحق التجاري لسفارة جمهورية بلغاريا بدمشق ميخائيل أرغاتسكي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.