وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين جراء تدهور سرفيس نقل ركاب جنوب السويداء

جهينة نيوز:

توفي رجل وامرأة وأصيب 11 آخرون جراء حادث تدهور سرفيس نقل ركاب على طريق السويداء صلخد بريف المحافظة الجنوبي.

وذكر مدير منطقة صلخد العقيد إحسان عيسى أن سرفيس نقل ركاب يقل 13 شخصاً كان قادماً من جرمانا بريف دمشق ومتوجهاً إلى منطقة صلخد تعرض لحادث تدهور بسبب انفجار إطاره الأمامي اليساري مع وجود سرعة زائدة بالقرب من موقع العين على طريق السويداء صلخد ما أسفر عن وفاة رجل 69 عاماً وامرأة 53 عاماً متأثرين بإصابتهما البليغة.

وأشار عيسى إلى أن الحادث أدى أيضاً إلى إصابة 11 راكباً آخر بإصابات متفاوتة بين الخطرة والمتوسطة والطفيفة وجرى نقلهم إلى مشفيي صلخد والسويداء لتقديم العلاج اللازم لهم وأوضاعهم باتت مستقرة.