تقليل خطر الجلطات بعد السكتة من خلال ساعة توضع حول الساق!

جهينة نيوز

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أنه يمكن خفض خطر الإصابة بالجلطات لدى المرضى الذين يتعافون من السكتة الدماغية عبر ارتداء أداة على شكل ساعة حول أرجلهم اسمها “جهاز غيكو”.

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن الدراسة التي أجرتها الدكتورة أنديرا ناتاراجان طبيبة استشارية في السكتة الدماغية ومديرة سريرية لعلوم الأعصاب في مستشفى جامعة رويا ل ستوك أن جهاز غيكو يعمل بالبطارية ومصمم لزيادة تدفق الدم في الأوردة العميقة في الساقين ومفعوله يعادل 60 بالمئة من نشاط المشي على الرغم من أن المريض لا يضطر إلى الحركة.

وبينت الدكتورة ناتاراجان أن الجهاز كان مفيدا بشكل خاص لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل الضغط الهوائي المتقطع وهو العلاج القياسي الموصى به لمنع تجلط الدم مشيرة إلى أنه في حالات السكتة الدماغية فإن احدى المضاعفات الرئيسية هي تكوين جلطات في الساقين ويمكن لهذه الجلطات أحيانا أن تنتقل من الساقين إلى الرئة وتتسبب في حدوث انسداد رئوي مما قد يكون قاتلا.

ولا يمكن لنحو 30 بالمئة من المرضى الخضوع لعلاج الضغط الهوائي المتقطع الذي يمارس ضغطا على عضلات الساق وأيضا في حالات الإصابة بقرحة في الساق أو جروح في الجلد أو تجمع السوائل في الساق.