أسلحة وذخيرة بعضها أمريكي وإسرائيلي من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة بعضها أمريكي وإسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت سانا أن الجهات المختصة عثرت خلال استكمال أعمال تطهير القرى والبلدات من مخلفات التنظيمات الإرهابية على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة بعضها أمريكي وإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت إلى أن من بين المضبوطات رشاشات متوسطة عيار 37مم و23مم و14.5مم و ذخيرة قاذف مضاد للدروع و ذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات والألغام غربي الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائي “الثريا” وجهاز بث أنترنت فضائي غربي الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية “غرف عمليات وجهاز توليد هواء” وأدوية متنوعة منها ذات منشأ أردني وسعودي وكويتي وعدد من الآليات المسروقة كان يستخدمها الإرهابيون قبل اندحارهم.

وحفاظاً على حياة المدنيين تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي دمشق والقنيطرة بعد تطهيرهما من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينها بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية إليها.