سورية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب

جهينة نيوز

افتتح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران المعرض الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين تحت شعار “القراءة قدرة” بمشاركة ناشرين من عدة دول بينها سورية.

وقال مساعد وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي الإيراني ورئيس معرض طهران الدولي للكتاب محسن جوادي إن “المعرض خطوة باتجاه تمتين أواصر المودة والصداقة المستدامة بين إيران وشعوب العالم” موضحا ان 2400 ناشر محلي و800 ناشر اجنبي سيقومون بعرض نتاجاتهم الثقافية بشكل مباشر وغير مباشر خلال فعاليات هذه الدورة من المعرض.

وأوضح جوادي ان هذه الدورة ستشهد عرض 400 ألف عنوان كتاب وإقامة الكثير من النشاطات الثقافية مشيرا إلى أن المعرض يساهم في دعم صناعة النشر والتواصل الدولي والدبلوماسية الثقافية.

وتستمر نشاطات معرض طهران الدولي ال32 للكتاب لغاية الرابع من أيار القادم.

المصدر: سانا