ارتفاع عدد قتلى زلزال الفلبين إلى 11 شخصا و24 مفقودا

جهينة نيوز

ارتفع عدد قتلى زلزال الفلبين اليوم الثلاثاء إلى 11 شخصا، و24 مفقودا، حتى الآن، وفقا لتقارير إعلامية عالمية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لقي 11 شخصا حتفهم حتى الآن، إلى جانب وجود 24 مفقودا، أغلبهم محاصرين تحت أنقاض مبنى تجاري منهار.

وكانت تقارير قالت مساء أمس الإثنين، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال قوته 6.1 درجة جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين، وفقا لرويترز.

وقع الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية وألحق أضرارا بالمباني والبنية التحتية.

وكان إقليم بامبانجا الأكثر تضررا.

وقالت ليليا بينيدا حاكمة الإقليم عبر الهاتف، مستشهدة بمعلومات من مسؤولي التعامل مع الكوارث، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20.

وقالت، إن رجال الإنقاذ يستخدمون المعدات الثقيلة والكلاب المدربة للبحث عن أشخاص محاصرين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق.

وأضافت عن المحاصرين، "يمكن سماعهم وهم يصرخون من الألم… لن يكون من السهل إنقاذهم".

وفي بادئ الأمر ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وسلطات رصد الزلازل في الفلبين أن قوة الزلزال 6.3 درجة لكن جرى تخفيض القوة بعد ذلك إلى 6.1 درجة.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، أعلن، الاثنين 22 أبريل / نيسان، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.

وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.