ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا الإرهابية إلى 310 قتلى

جهينة نيوز

ارتفع عدد ضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت يوم الأحد الماضي فنادق وكنائس في سريلانكا إلى 310 قتلى إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم الليلة الماضية وفق ما أعلن المتحدث باسم الشرطة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث قوله في بيان إن “السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية هذه التفجيرات”.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل 290 شخصا واصابة نحو 500 آخرين.

وبدأت سريلانكا يوم حداد وطني اليوم حيث تم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية وتقوم الإذاعات والتلفزيونات ببث برامج موسيقية.

وفي كنيسة القديس أنطونيوس في كولومبو التي شهدت أول اعتداء انتحاري ارهابي صباح الأحد تجمع عشرات الأشخاص وصلوا بصمت حاملين شموعا للتعبير عن تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم.

واستهدفت ثمانية تفجيرات إرهابية بينها اثنان على الأقل انتحاريان فنادق فخمة وكنائس أثناء احياء قداديس عيد الفصح الأحد الماضي في مناطق مختلفة من سريلانكا.