مصدر روسي: سيتم تأجيل إطلاق أول مركبة أمريكية مأهولة الى المحطة الدولية

جهينة نيوز

أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي أنه نتيجة للحادث الذي وقع خلال اختبار محرك منظومة السلامة في المركبة "دراغون-2" المأهولة، سيتم تأجيل إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكانت شركة "سبيس إكس" قد أعلنت عن وقوع الحادث، يوم 20 أبريل الجاري، خلال الاختبار الناري لمحركات المركبة "Crew Dragon" (دراغون-2) التي جرت في كيب كانافيرال بالولايات المتحدة.

ووفقا للمصدر، فقد جرت هذه الاختبارات على محركات "SuperDraco" الخاصة بالاستجابة الطارئة، والتي استخدمت في مركبة الشحن "دراغون" التي نقلت، في شهر مارس الماضي، و لأول مرة في تاريخ امريكا حمولة إلى المحطة الفضائية الدولية. وتسبب الحادث في انفجار محركات مركبة العودة وتدميرها.

وقال المصدر إنه "يجب التحقق وتحديد أسباب الحادث، وهذا يتطلب وقتا طويلا. لذلك لا يمكن الحديث عن أي إطلاق لمركبة (دراغون 2) المأهولة، في شهر يوليو المقبل، كما كان مقررا. لأن إطلاقها لن يتم قبل نهاية السنة".

وأشار المتحدث إلى أن مركبة "Starliner" التي تنتجها شركة بوينغ تعرضت لحادث مشابه عام 2018، خلال اختبارات محركات منظومة الاستجابة الطارئة.