أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود اليوم4/23: شاعري رومنسي حساسيتك عالية تتمتع بذاكرة قوية وقدرة على تذكر أحداث القديمة، تستطيع معرفة وقراءة أفكار الآخرين، عاطفي، أنطوائي أحيانا، تعشق تحليل الامور، كتوم للأسرار مقدر للناحية الفنية والأدبية وتحترم التقاليد، الفترة القادمة تأخذ قرار نهائي وتمضي أوقات حلوة لكن في ضغط عليك وصعوبة بسيطرة على الغيرة قد تعجز ولا تستطيع التحمل مواجهات محتملة مع طرف آخر، الحظ المالي والعاطفي في النصف الثاني من العام الفترة مشجعة للسفر البعيد والاوراق والميراث، للبعض مرافقة مريض.

برج الحمل: تسافر وتروج لعلم أو فكر او مشروع وتحقق أمنية مساء تشعر بقلق بامكانك تتفوق الظروف ليست مناسبة حافظ على هدوئك وتمالك أعصابك انت تحت الأضواء ،أسرع لتعزيز موقعك وحافظ على سمعتك طيبة، للبعض نزلة اسواق وزيارة طبيب.

برج الثور:نظم أمورك بشكل فوري عالج مسائل الادارية والقانونية فواتير ومستحقات، تروج لفكرة مساء تقنع الآخرين تحملك الفترة القادمة حلول لا تخطر على بالك اتصالات لقاءات استقبال وتوديع زوار لمسافات بعيدة انتبه من خلاف مع الاخرين يسبب لك غضب وعداء

برج الجوزاء: تركزعلى شراكة تمالك أعصابك عندك ضغط ، بإمكانك تغير الاتجاهات بعقد شراكة وفي تبدلات وتعديلات بعملك واستقرار لميزانيتك ومصالحك تظهر لك فرصة بالمال المشترك أو استرداد دين أو تعويض حاول تحسن الانطباع عنك حتى تتمكن من الحصول عليها، للبعض دفع فواتير واستحقاقات.

برج السرطان: نهارك قصير قد تفشل بإنجاز أعمالك ضمن مهنة محددة أبدأ باكرا ولا تتكاسل حافظ على تماسك أعصابك ولا تغامر بسلامتك، وبانتقال القمر للجدي تكون فترة مشحونة بالمعاكسات والتوتر والغضب ربما تسمع خبر سلبي أو تعاني من إهمال الآخرين في خصم منافس ربما مواجهة قانونية عالج الأمور بهدوء ولا تنفعل حتى لو تعرضت للإساءة .

برج الأسد :قدرتك عالية على استيعاب ومهارة وحوارات ونقاشات تتقرب من أحبائك وتمارس هواية تعجبك، مساء مسؤوليات متنوعة نظم وقتك قد يظهر لك بعض تقصير خليك هادئ وانتبه على وضعك الصحي عندك حركة كبيرة وانتشار واسع من حال الى حال ومن مكان لاخر.

برج العذراء: أتقي الشر وتجنب المواجهة والانفعال، مع انتقال القمر الى برج الجدي تتحسن الأجواء مساء وتفرح لانفراج وزوال هم تجتمع مع الأولاد تمارس هواية تغير ديكورات تستقبل ضيوف الحظ والصوت المسموع الك وتقطف ثمار جهدك السابق.

برج الميزان: فترة حلوة تعمل لقاء مهم أو تبحث بأمور حساسة وتقدم أبحاث مهمة أو امتحان للطلاب، تجتمع مع الأهل والأحبة لا تختلق مشاكل وتنفرد برأيك ممكن تحسن وضعك المنزلي أو الشخصي تقوم بشراء أشياء تخص منزلك انتبه على صحتك اليومين القادمين متعبين استياء من امور منزلية وتصليح أعطال.

برج العقرب:تميز وانفتاح ذهني حركة اتصالات ولقاءات واكتشافات مساء أمور مالية مهمة، تقوم بزيارات عديدة تبرع بطرح المواضيع الدقيقة اتصالات مهمة مقابلات ناجحة مع انتقال القمر الى برج الجدي التسوية والمصالحة الك.

برج القوس:معنوياتك قوية تستعيد نشاطك المعتاد خاصة القمر ببرجك حتى ساعات المساء ،تبدأ بتنفيذ مشروع أو خطة جديدة توظف أموالك تراعي ظروفك حتى تتفادى أي مشكلة طارئة تناقش بمواضيع فيها قرض أو تحصل على مكسب مالي ايجاد اشياء ضائعة فواتير مرافقة مريض استلام اموال من البنك.

برج الجدي:من مصلحتك أشاعة السلام وتلطيف الجو وخاصة عندك توتر ومتاعب وتأخير من نصيبك، لكن بانتقال القمر المساء لبرجك تفرح لخبر أو تسوية تتحمس لادخال تغيرات وتعديلات على نمط حياتك وأنت بحاجة لبدء صفحة جديدة تتوصل لتنفيذ وتحقيق مشروع أحلامك.

برج الدلو:تفرح لوقوف صديق إلى جانبك وتقوم بدورك بدعم والمساعدة وتأكيد صداقاتك، ومع انتقال القمر الى برج الجدي ممكن تتراجع وتيرتك أو أرباحك فترة محبطة ومخيبة للآمال تضيع جهودك وتفشل محاولاتك لا توقع على عقود ولا تنتظر أجوبة لأن المشاكل مستمرة من مساء لليومين القادمين .

برج الحوت:بإمكانك تتفوق وتحقق نجومية وشهرة تهتم بأحد الوالدين أو تقلق باتجاه مسؤولية معقدة تفرح بتعاطف ودعم وتأييد مساء تزيد من صداقاتك وتحالفاتك الفترة القادمة جيدة للحياة الاجتماعية والدعوات واللقاءات .