خارجية واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حزب ا

جهينة نيوز:

يبدو أن مزاعم واشنطن وقف تمويل حزب الله و حصاره ليست سوى ضرب من الدعاية الرخيصة و هذا ما كشفته مكافئة مالية وضعتها واشنطن لمعرفة اي طريقة لتجفيف تمويل حزب الله.

و أعلنت الولايات المتحدة الداعم الاكبر للاحتلال الاسرائيلي و انظمة القمع الوهابي، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة ترمي إلى تجفيف تمويل "حزب الله" اللبناني، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"وزارة الخارجية الأمريكية"، فإن قيمة المكافأة التي سيتم تقديمها تبلغ 10 ملايين دولار، لقاء أي معلومات تساهم في عرقلة تمويل حزب الله و هو ما يكشف أن كل خطابات واشنطن عن حزب الله كانت جوفاء.

وأضافت الخارجية: "نسعى لعزل الحزب وكشف موارده المالية، واستهداف زعمائه في أي مكان بالعالم".

وأوضحت أن هناك 3 أشخاص يلعبون دورا بارزا في دعم حزب الله، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة.

وأشارت إلى أن هؤلاء نجحوا في بعض البلدان بالهيمنة على قطاعات مهمة، وتغلغلوا في النظام المالي العالمي، خدمة لحزب الله اللبناني الذي يتلقى أوامره من طهران بحسب مزاعم الادارة الامريكية .

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تريد قطع إمداد حزب الله المالي عبر الاستفادة من أي معلومة تساعد في ذلك، "علما أن هذه المعلومات ستكون سرية، ويستطيع المقيمون خارج الولايات المتحدة أيضا تقديمها للسفارات والقنصليات الأمريكية".

وسيتم دفع نقود المكافأة، لكل من يدلي بمعلومات، مثل أسماء المتبرعين لحزب الله ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو أي أدلة على تعاملات عقارية