بالصور.. زوجان أمريكيان يعقدان حفل زفافهما فى المطار

جهينة نيوز:

عقد زوجان أمريكيان حفل زفافهما فى أغرب مكان قد يتخيله عقل، حيث اختارا منطقة استلام الحقائب فى مطار بولاية أوهايو مكانًا بديلاً لقاعة مناسبات لإعلان زواجهما رسمياً، وجاء سبب ذلك لأنهما التقيا فى ذات المكان للمرة الأولى قبل 12 عاماً

وذكرت التقارير الإعلامية أن ميشيل بيلو و رون بيترسون، التقيا لأول مرة في مطار كليفلاند هوبكنز الدولي عام 2007، أى قبل 12 عامًا، وتطورت علاقتهما طويلة المدى حتى تزوجا أخيراً يوم السبت فى المطار، حيث التقيا لأول مرة، فيما قالت الزوجة، إن المطارات أصبحت أماكن سعيدة وحزينة للزوجين لأنها تجمع شملهما ثم تضطر بسرعة إلى المغادرة، إلا أنها انتقلت منذ ذلك الحين إلى كاليفورنيا لتكون مع زوجها.

وفى محاولة لتوفير المكان الملائم لإعلان الزواج، وافقت شركة طيران ساوثويست على نقل الحقائب القادمة للمسافرين إلى منطقة أخرى من أجل إفساح المجال للحفل، ونجح بيلو فى إقناع مسؤولي هوبكنز بالسماح لهما بالزواج هناك، والذين ساعدوهما أيضاً على التخطيط ليومهما الكبير، كما احتشد عدد كبير من المسافرين لمشاهدة العروسين، حيث اختارت العروس ارتداء فستان أزرق مزخرف

وأضافت الزوجة أنه أمر مثير، ومن الواضح أنني أحصل على نهاية أفضل للصفقة، فكنا سنظهر ونحن نتزوج، ثم نخرج من هنا قبل ظهور الأمن، ولكن لحسن الحظ، تعاونوا معنا وهذا هو الخيار الأفضل بكثير"، وذلك فى إشارة إلى تعاون شركة الطيران معهم للاحتفال بحفل زفافهما دون تسرع هربًا من اعتراض الأمن على عقد حفل الزواج فى مكان مخالف دون إذن.

وأغلقت شركة الطيران منطقة استلام الحقائب رقم 6 و 7 لاستيعاب ما يقرب من 130 ضيفاً فى حفل الزفاف، وذلك لمساعدة الزوجين فى الحصول على حفل زفافهما المثالي، فيما ادعى مسئولون فى كليفلاند هوبكنز أنه كان أول حفل زفاف فى المطار على الأقل فى التاريخ الحديث للشركة، بينما قال الزوج "كنت أريد حقاً الزواج فى المكان الذي التقينا فيه لأول مرة، ولا يمكنني التفكير في أي شيء أكثر كمالاً".