الحالة الجوية و درجات الحرارة كمات الامطار في سورية

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة فيما شهدت أغلب المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية سجل أعلاها في محافظة حمص 45 مم وهطلت الثلوج على المرتفعات الجبلية وبلغت سماكتها في عرنة 10 سم.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تضعف الفعالية الجوية تدريجيا بدءا من المناطق الغربية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة والمرتفعات الساحلية ويكون الجو باردا بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة احيانا تتجاوز سرعتها 50 كم/سا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا مع بقائها ادنى من معدلاتها بنحو 3 إلى7 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

إلى ذلك ذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في دمشق وريفها.. في سرغايا 18 مم والحرمون 17 مم والزبداني وميسلون 14 مم وجديدة الشيباني وقطنا 8 مم ومساكن برزة 5 مم والكسوة ودوار المطار 3 مم والتل ودوما والقطيفة والنبك وقاسيون 2مم ويبرود وعقربا 1 مم.

وفي السويداء سجلت في صلخد 18 مم وعين العرب 13 مم وشهبا 11 مم والسويداء 8 مم والصورة الصغيرة 5 مم.

وفي درعا كانت في تل شهاب 20 مم ودرعا 14 مم والمسيفرة 11 مم وبصرى 10 مم والشيخ مسكين ونوى 6 مم وازرع 5 مم.

وفي القنيطرة وصلت في حضر الى 20 مم والقنيطرة 7 مم ونبع الصخر 5 مم.

وفي حمص سجلت في قلعة الحصن 45 مم وتلكلخ 35 مم ومرمريتا 28 مم والعريضة 18 مم والناصرة 15 مم والقريتين 7 مم والقصير 4 مم وحمص 2 مم وتل دو 1 مم.

وفي حماة والغاب كانت في شطحة 9 مم وعين الكروم 5 مم والكريم 4 مم والسقيلبية 2 مم والسلمية والسعن وكفر زيتا 1 مم .

وفي طرطوس وصلت في صافيتا الى 20 مم ومشتى الحلو 17 مم والصفصافة 15 مم وطرطوس 9 مم ودريكيش 8 مم وحمام واصل والشيخ بدر 7 مم وبانياس 3 مم.

وفي اللاذقية كانت في القرداحة 18 مم والمزيرعة 16 مم ومطار الباسل 3 مم والحفة 2 مم وبوقا واللاذقية 1 مم.

وفي ادلب كانت في كفر نبل 17 مم وخان شيخون 12 مم والمعرة 10مم واريحا 9 مم وسراقب 6 مم وأرمناز 3 مم وادلب 2 مم.

وفي حلب سجلت في جرابلس 15 مم وعين العرب 8 مم وعفرين 4 مم ومنشأة الاسد 3 مم والسفيرة واعزاز وحلب المطار 2 مم .

وفي الرقة كانت في الرقة 18 مم وبئر محيسن 15 مم وتل ابيض 13مم والكرامة 12 مم والسبخة 10 مم والمنصورة 9 مم وعين عيسى 8 مم وجديدة خابور 2 مم.

وفي الحسكة سجلت في القامشلي 36 مم وهيمو والمالكية 35 مم والزهيرية 34 مم والدرباسية وتل علو 30 مم وتل حميس 28 مم والجوادية 25 مم والقحطانية واليعربية 20 مم وابو قصايب 19 مم وتل براك 17 مم ومبروكة 13 مم وعامودا 5 مم وراس العين 2 مم والحسكة 1 مم .

وفي دير الزور كانت في دير الزور المدينة والتبني 1 مم .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 13/6 16/7 21/8

القنيطرة 11/5 14/6 18/7

درعا 13/6 16/7 20/8

السويداء 10/5 13/6 17/7

حمص 12/7 15/8 18/9

حماة 16/8 19/9 22/10

الحسكة 15/7 18/7 21/8

اللاذقية 18/10 19/11 24/12

طرطوس 16/11 17/12 22/13

حلب 13/6 15/7 18/8

ادلب 16/6 18/7 21/8

دير الزور 17/8 20/9 23/10

الرقة 15/7 18/8 21/9