اميركا تمنع حلفاءها من شراء النفط الايراني

جهينة نيوز:

قال البيت الأبيض في بيان يوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة "عقوبات" أميركية عندما يحل أجلها في مايو/ أيار.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ”اتفقوا على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل“.

وكان مصدر مطلع على المحادثات الهندية الاميركية قد قال لرويترز ”يتعين عليهم (الإدارة الأميركية) مراعاة حلفائهم وشركائهم الإستراتيجيين. في ظل "العقوبات" ومنذ البداية، كان هناك حديث عن تقليص تدريجي وليس الوقف في ضربة واحدة“. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، قلصت الهند، ثاني أكبر مستورد لنفط إيران بعد الصين، مشترياتها للنصف تقريبا. وفي ذلك الوقت منحت واشنطن إعفاءات كبيرة من "العقوبات" لدول بينها الهند.

وأضاف المصدر ”بموجب الإعفاءات، نأمل أن يعطونا متسعا وأن يسمحوا لنا بشراء بعض النفط الإيراني“.