الفضائية السورية تعتذر من مشاهديها حول مشهد في مسلسل ساسوكي

جهينة نيوز

اعتذرت الفضائية السورية من مشاهديها عن مرور مشهد مسيء في برنامج الأطفال ساسوكي وجاء في كتابها:" حول ما تمّ تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ عن مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي يوم الأحد في 21/ 4 / 2019

ولدى مراجعة إدارة قناة السورية للبثّ فقد تأكّدت أنّ الخطأ قد حصل فعلاً ولذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأنّنا قد أخطأنا والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجّب علينا القيام به مؤكّدين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى"

لن نبحث عن أعذار ولن نحاول إيجاد مبررات فنحن كإدارة نقرّ بالخطأ الذي حصل ونعتبره خطأ فادحاً وإن كان غير مقصود ونعد المشاهدين بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبّب به إهمال ثلاثة من العاملين في قسم رقابة البرامج.