فنانون بوليفيون يستلهمون قصة سفينة نوح في منحوتات رملية

جهينة نيوز

احتفل مجموعة من الفنانين في بوليفيا بعيد القيامة، من خلال سلسلة من المنحوتات الرملية الضخمة على أحد شواطئ مدينة أورورو غرب البلاد.

وتحولت رمال شواطئ أورورو خلال الأسبوع المقدس إلى ما يشبه لوحة زيتية هائلة يبدع عليها هؤلاء الفنانون منحوتاتهم.

وباستخدام دلائهم ومجاريفهم إلى جانب مادة صنعت خصيصا لتثبيت منحوتاتهم، عكف الفنانون على تصوير مشاهد متنوعة من الكتاب المقدس بالنحت على الرمال، مستلهمين فكرتها هذا العام من قصة سفينة نوح.

وهذا المهرجان هو تقليد سنوي يُقام منذ أكثر من 15 عاما، يجذب أعدادا كبيرة لينبهروا بما يبدعه الفنانون كل عام.