عامل خدمة توصيل مطاعم يتورط بإعتداءت جنسية

جهينة نيوز

تورط عامل توصيل "دليفري" في 6 حوادث اعتداء جنسي على سيدات وقاصرات، لم يتجاوزن الـ14 من أعمارهن في لندن، ليتحول إلى ذئب بشري مرعب، خاصة وأنّه لا يزال حرا طليقا يستكمل اعتدائه.

وهاجم الـ"دليفري" بدراجته النارية الخاصة بتوصيل الطلبات إلى المنازل، نساء يسرن بمفردهن في مناطق شمال لندن، حسب ما قالت السيدات اللاتي تعرضن للاعتداء على يده، وقدمن مواصفاته للشرطة ".

وكان عامل الـ"دليفري" هاجم نساء تبلغ أعمارهن 19 و22 و23 و29 عاما، وتجري الشرطة حملة واسعة في المنطقة لتصل إلى الذئب البشري، إذ طلبت من المارة في المنطقة اتخاذ الحذر والحيطة وخاصة خلال فترات المساء، كما طلبت من كل من توفرت لديّه معلومات تقود للجاني، الاتصال بالشرطة عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني حتى تتمكن من ضبطه.